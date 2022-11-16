不滿新北市政府不出借區運路場地，民進黨新北市長候選人林佳龍昨向支持者喊話選前之夜區運路「不見不散」，今被問及此事再轟新北市長侯友宜行政獨裁，他是挑戰威權，改革民主運動的推手之一，認為選情之夜場地爭議並非一場簡單的活動，而是價值觀與台灣未來要怎麼走的選擇。

「林佳龍的決心就是不甩民眾的安全！」侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，昨有里長及周邊社區的管委會主委代表住戶擔心會有衝突，林佳龍陣營申請遲到只好噴政治口水，就是只為自己、只為政治聲量，無視民眾的擔憂。

王敏旭說，林佳龍已經申請板二運動場作為選前之夜，現在又在喊率民眾到區運路，這就是「吃碗內、看碗外」，更是為了製造仇恨；林佳龍不該把選民當成談判籌碼，置安全於不顧。

林佳龍指出，區運路開放式的空間比較安全，過去也曾辦過，競辦研究過選前之夜辦在區運路沒問題，痛批侯友宜威權復辟、行政獨裁，非常霸道，還要決定我們選前之夜的地點，強調會在區運路附近辦選前之夜，不是侯一個人說了算，請對手不要再刁難了。

林佳龍說，12日國民黨在板橋舉辦「六都聯合造勢」，號稱湧入5萬人，但人潮完全沒外溢到區運路，認為侯辦申請板橋第一運動場時沒申請區運路，競辦第一個去報名搶頭香，未料頭香前面還有頭香，「這不是特權什麼是特權？」批侯專斷不跟人討論，甚至找人動員聲稱憂心安全問題，跟過去國民黨的高壓統治一樣，可以說是先射箭再畫靶，欲加之罪何患無辭。

林佳龍認為，選前之夜是民主嘉年華，應該要促成讓每人都能辦得歡樂，大家應坐下來好好協商，結果8年前行政院長游錫堃選新北市長時，選前之夜被打壓的遭遇，也同樣在他的身上發生，卻反被指用悲情動員，強調團隊會據理力爭，在區運路辦選前之夜。