中國大陸10月份70大中城市房價按年下跌1.6％，連跌半年，再創2015年8月以來最大跌幅；按月下跌0.3％，跌幅比上月擴大0.1％。

按年計算，一線城市新房價格上升2.6％，升幅比上月回落0.1個百分點；二手房價格上升1.3％，升幅比上月擴大0.1個百分點。二線城市新房和二手房價格下跌1.3％和3.2％，跌幅比上月擴大0.1和0.2個百分點。三線城市新房和二手房價格下跌3.9％和4.7％，跌幅比上月擴大0.1和0.2個百分點。

按月計算，一線城市新房價格下跌0.1％，跌幅與上月相同；二手房價格由上月持平轉為下跌0.3％。二線城市新房和二手房價格下跌0.3％和0.5％，跌幅比上月擴大0.1和0.2個百分點；三線城市新房和二手房售價格下跌0.4％和0.5％ ，跌幅均與上月相同。

國統局前一日公布的房地產投資、銷售等數據亦全線下跌，國統局官員指，10月份房地產出現一定積極變化，但下行態勢仍持續。