澳洲統計局周三公布第三季薪資價格指數季增1％，高出分析師預期的0.9％，並創下2012年來最大漲幅，顯示該國就業市場依然相當緊俏。

此外薪資價格指數年增率從前一季的2.6％加速到3.1％，也締造2013年最高紀錄，不過仍低於澳洲第三季7.3％的消費者物價漲幅。

為對抗居高不下通膨，澳洲央行自5月起就開始積極緊縮貨幣政策，至今已調高利率275個基點到2.85％的9年高點。