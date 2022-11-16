疫情趨緩，餐飲業滿血復活，王品集團董事長陳正輝更霸氣宣布，全面啟動同仁薪資、獎金、福利調升計畫，12月恢復舉辦9千人的集團尾牙，明年也將重啟國外旅遊，而集團起薪含全勤將於2023年元旦調整為33000元至34400元。

1993年11月16日成立的王品集團，於今日正式滿29歲，邁向「三十而立」的里程碑，創始品牌「王品牛排」推限時生日回饋，於活動期間內消費兩客套餐即贈送價值688元的「嫩煎黑松露干貝」1份，王品集團也持續拓展品牌版圖，12月將開新品牌「阪前 和牛鐵板燒」。

陳正輝表示，除了專注本業、拓展營收外，「人才是餐飲業最重要的資源」，迎向王品30新篇章，也感謝同仁在疫情間同心協力，宣布全面啟動薪酬、福利調升計畫。包含去年因疫情暫緩的尾牙將在12月舉辦，5場飯店包場尾牙共計9千名同仁參與，搭配下半日的遊樂園行程，讓同仁盡情享受吃美食、看表演、抽大獎、遊樂園一條龍的放鬆之旅。

不僅如此，陳正輝也率先宣布，隨著國門開放，王品集團2023年將重啟睽違3年的國外同仁旅遊。自1995年起舉辦的「王品國外旅遊」，除了2020-2022年因疫情調整為國內旅遊外，累計出國人次近5萬人，足跡遍布歐洲、美加、紐澳等33國。王品表示，今年的國內旅遊共計出發81團、超過3千名同仁與家人參加，待明年國外旅遊行程正式公告，預估會有更多同仁踴躍參與。

除了將營運成果回饋同仁，王品集團也祭出更具競爭力的薪資招募人才，自2023年元旦起，集團正職同仁起薪含全勤調升為33000元起，各品牌可依照區域行情、品牌屬性再向上調整，如「夏慕尼」、「陶板屋」搶先喊出無經驗可、月薪含全勤34400元的薪資條件，盼能吸引更多優秀人才加入。

王品集團日前舉辦法說會，因有Q3的業績支撐，法人都相當看好王品在Q4及2023年的表現，認為在排除疫情干擾的情況下，集團營收及獲利可望大步邁進，再創佳績。王品Q3合併營收51.1億元，繳出單季歷史新高佳績，年增35.61％、季增44.91％。稅後淨利2.8億元，改寫同期歷史次高，年增360.8％、季增226.31％。每股稅後盈餘3.77元，創34季新高，年增360％、季增226.5％。

王品集團Q3甩開疫情陰霾，單季賺贏上半年，營收、淨利、EPS均優於疫前水準，自Q2 EPS -2.98元的谷底，一舉反彈至EPS 3.77元新高點，帶動王品前三季營運轉虧為盈，稅後淨利1.8億元，稅後每股盈餘2.41元。