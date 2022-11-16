蔡允潔再過2個月就要生產，相當猶豫是否要請保姆。（中天綜合台提供）

王思佳分享她與保母的相處經過。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（17日）晚10點播出「自己帶沒時間別人帶好害怕，保母的惡劣行徑要不得」，Sandy吳姍儒透露4歲就讀幼稚園時，曾發生同學不吃點心，導致老師翻臉生氣，最後把20幾位學生都關到沒有圍牆的頂樓，她說即使事隔多年，內心還是很有陰影。

Sandy表示除了保母，提醒教育機構也必須要慎選，「我們有次上課發點心，有同學不吃後鬧到老師翻臉，他就把全班20幾個小孩關到沒有圍欄的頂樓，大概7層樓高，然後其他大人離場，放學前才來把我們接下去，還好我4歲就很會說話，家長才知道我在幼稚園發生什麼事。」Sandy還說：「我還曾經在同一家幼稚園，被年曆捲起來打手跟腳底，最變態的是我全部都記得。」吳宗憲對此也嚴厲斥責：「超越專業的部分就是良心，絕對不可以對孩子施虐，包括語言暴力，這要處以重刑！」

育有女兒「小王美」的王思佳曾在個人YouTube頻道分享「保母奇遇記」引發討論，再過2個月就要「卸貨」的蔡允潔表示看完後更猶豫是否要請保母：「每次聽到請保母的經驗有很好的，也有很可怕的，像我有朋友發現小孩脖子都藏垢，有一次她提早去保母家接小孩，一進去超傻眼，他剛洗完鍋碗瓢盆的油垢沒刷，直接把小孩放進去流理台洗澡，像這樣我就會覺得還是自己帶。」保母的誇張行徑，讓吳宗憲傻眼：「小孩絕對不會抱高，洗澡就在浴室地上，永遠不會離開你的視線，安全很重要！」

王思佳也分享自己與保母的相處方式：「雖然我長得很壞，但我真的是很好的雇主，我對保母非常大方，沒有分你我，因為我希望他不是勉強帶孩子。」而她更強調保母千萬不能有職業倦怠：「當然不可能要（保母）像當自己的孩子愛他，但小孩不是機器，他需要你的專注力。」不過王思佳也點出請保母的最大優點，就是能學習到專業的育兒知識：「我們沒經驗，很容易會犯一些很致命的錯誤，像我有聽說有新手爸媽覺得泡奶溫度太燙，就加礦泉水去調，小孩子是不可以加礦泉水的，因為那是沒有煮沸的水，可是這些東西只有專業的保母會教我們。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。

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