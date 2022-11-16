2022九合一大選將至，高雄市長陳其邁近期扮演民進黨「超強母雞」，不僅為自家議員候選人輔選，更是全台跑透透，為黨內其他縣市首長候選人站台，陳其邁16日晚間將北上陪同台北市長候選人陳時中廟口助講，對此，陳其邁謙稱自己是北上學習，更大讚陳時中以前是「鐵人部長」，相信未來會是「鐵人市長」。

面對媒體問及「母雞效應」持續發威，晚間要到台北替陳時中站台，陳其邁謙稱，自己不是「母雞」，他是北上學習，因為非常佩服陳時中的抗壓性，陳時中先前是「鐵人部長」，擔任防疫指揮官900多天，每天都忙到凌晨，率領所有醫護同仁、國人同胞共同團結防疫，面臨新冠肺炎病毒的侵襲成功防疫守住台灣。

陳其邁指出，要做好防疫必須中央、地方及人民共同合作，陳時中作為中央防疫指揮官帶領中央、地方政府守住台灣，這次北上主要希望將他自己對陳時中的感受及觀察與台北市民分享，相信「鐵人部長」未來絕對會成為「鐵人市長」。