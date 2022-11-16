在年輕時往往經驗不足，而造成屢屢挫敗，但在成長中都會成為最好的養分，並隨著年紀增長後，能力自然會有顯著的提升，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖猴，生肖鼠、生肖龍、生肖雞、生肖馬進入中年後，事業方面會更加的成熟穩重，並能做好每一件事，自然能夠累積到財富。

▍第五名：生肖猴

生肖猴在年輕時，可能會因為經驗不夠，在事業上屢屢挫敗，然而這些挫折最終都會成為成功路上的墊腳石，他們的探索慾望強烈，無論年紀多大，都一直保持著創業致富的信念，進入中年之後，在事業方面更加成熟，心態也更加沉穩，這時候只要再來一個充滿創意的好點子，就有望順利翻身，成就非凡。

▍第四名：生肖鼠

生肖鼠在年輕的時候可能生活較為艱辛，需要四處奔波討生活，日子過得很不如意，好在惡劣環境給予了他們堅忍不拔、靈敏機變的順應才能，同時又擅長結交朋友，為自己以後的事業發展打造了很好的基礎，進入中年後，他們憑藉對行業的敏銳直覺、和朋友的幫助，很容易在事業上取得成功。

▍第三名：生肖龍

生肖龍對賺錢的態度變化莫測，時而熱情高漲，時而又無精打采，其實這是因為年輕時見識太少，還沒有找到自己的奮鬥目標，一旦開始為自己的夢想奮鬥，便會比一般人更具行動力和雄心壯志，而且他們魅力十足，往往能夠吸引大批的追隨者投入助力，若在不惑之年後創業，成功機率非常高。

▍第二名：生肖雞

生肖雞總是能快速有效地完成工作，又能敏銳地發現工作上的漏洞和不足，但他們容易迷失在這種小聰明裡面，頻繁的跳槽或轉行，讓自己難以成長，三心二意導致一事無成，到了中年之後，由於逐漸成熟穩重，變得能夠一心一意的做好一件事情，往往能夠創造出巨大的財富。

▍第一名：生肖馬

生肖馬有著踏實苦幹的個性，確認了目標後就會堅持到底，很容易獲得成功，不過由於眼光較高，夢想太遠，追著遙不可及的夢想，容易陷入迷惘和痛苦之中，到了中年後，能力有了顯著的提升，此時再投入自己有興趣的新事業，很有可能實現人生的大逆轉。