民眾黨團今指出，14日的G20拜習會過後，美中兩國領導人皆呼籲緩和緊張關係，美中高層也重啟對話，但台灣的執政黨明顯反應遲鈍，還再高喊抗中保台。民眾黨團今呼籲民進黨政府，不要每到選舉就賣芒果乾，應回歸專業理性，向人民報告最新情資與未來的防衛戰略。

立委邱臣遠表示，在拜習會中，習近平對美中歧見劃出紅線，強調台灣問題是「中方核心利益的核心，是中美政治基礎的基礎」，拜登則致力於一中政策，但也反對北京對台灣採取的強制性和日益激進的行動，似乎拜登釋放的訊息，是「台灣不獨，北京不武」，因此台灣應該利用機會，落實先前蔡英文總統在國慶演說對中國呼籲的平等對話，更加主動與中國接觸。

他提出四項訴求：恢復兩岸高層溝通管道、蔡政府應提出台灣版本「國家安全戰略」報告、政府應儘速與科技業者制定台灣科技發展戰略、對於拜登總統表示會向台灣報告席拜會談內容，總統應向人民說明涉及台灣安全的相關內容。

立委張其祿指出，美國期中選舉結果初步揭露民主黨守住參院、共和黨「川普退潮」，結果也暗示拜登總統的基本國策將會繼續維持，甚至確立有爭取連任的意願。張其祿直言，拜登維持基本國策，代表美國對台海關係仍是基於美國對台關係基本底線，包含一個中國承諾、美中3公報、6大保證及《台灣關係法》等現狀框架。

因此儘管拜登挺台立場確立，但中美目前應該還是保持「繼續鬥下去」但「鬥而不破」的基調，中美仍會繼續競合，既競爭也合作、也繼續對抗，並同時進行衝突管理。而台灣，可能仍是兩國競合、競爭或是對抗的主要素材。

張其祿表示，這次拜習會可以預見兩部分將持續影響台灣未來發展：拜習會對烏克蘭議題沒有交集，俄烏戰爭僵持的情勢恐會持續，全球能源、物價與通貨膨脹問題短期仍無法緩解。拜習會前白宮國安顧問蘇利文表示，美國將在會後與台灣報告會晤情況，然而美國白宮報告內容是什麼？如何讓台灣感到放心？希望蔡政府能夠詳細對外說明，才是安定民心的最好方式。

民眾黨團認為，這次拜習會後美中應該可以走出裴洛西訪台後的僵局，雖然會議中看似沒有關鍵合作項目，但已有效讓美中之間可能的軍事衝突受到控制，民進黨不該為了選舉，一味操作抗中保台激起社會對立，應立刻回歸專業理性，著手推動兩岸公開和平對話的可行性。