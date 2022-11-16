彭博周二報導，蘋果公司準備向美國亞利桑那州一座目前「正在興建」的工廠採購晶片，而這座工廠可能指的是台積電的5奈米廠。

據報導，蘋果執行長庫克在一場於德國召開的內部會議上表示：「我們已經決定向亞利桑那州一座工廠採購晶片，這座工廠預定於2024年啟用，這表示我們還有大概兩年或甚至不到兩年的時間準備。」

報導並指出，根據這場庫克與德國當地工程師及零售店員工舉行內部會議，蘋果也可能擴大來自歐洲廠的晶片供應。

蘋果拒絕對此消息發表評論。

目前，蘋果採用的晶片都是向台灣採購。

去年台積電宣布將投資120億美元打造的亞利桑那州工廠已經動土開工，該廠將採用5奈米製程，預計於2024年投入量產。

英特爾在亞利桑那州也有工廠，但根據彭博的報導，庫克在這場會議上可能指的是全球最大晶圓廠、同時也是蘋果主要供應商台積電在亞利桑那州的5奈米廠。

本月早些時候，台積電亦宣布計畫在亞利桑那州建造第二座晶片廠，以滿足強勁的客戶需求。媒體報導，這座2廠可能投入採用3奈米技術。

近幾年來，美國一直很鼓勵外國科技公司將製造業務帶來美國，更在通過《晶片法案》後積極扶持本土研發與製造。