新北一名人妻小芳（化名）發現結婚40年的丈夫前年起與樓上女鄰居外遇，2人多次車震開房，丈夫還對小三說「腳打開，不要夾起來，這樣你才會舒服」，女方則回「你舒服我不舒服，會痛痛」，丈夫事後辯稱年事大，有攝護線問題，根本沒性行為能力，但法官認定對話內容已證明正宮配偶權受侵害，判須賠40萬。

判決書指出，小芳與丈夫於民國69年3月28日結婚，育有3名子女，共同經營電機公司，並住在一樓，而小三就住在4樓，她在前年8月發現丈夫與小三相約出門車震，隔2個月又去摩鐵開房，她認為小三明知丈夫已婚身分仍逾矩，提告求償100萬，也與丈夫於今年8月離婚。

不過丈夫辯稱小芳提出的LINE對話截圖是非法取得，應無證據能力，此外他與女子僅在車內撫摸，因他年紀大有攝護線問題，已無性行為能力，他還控訴小芳沉迷宗教活動、個性強勢常數落他，且2人分床睡已久，他住院期間對方亦未曾探視，夫妻感情早已漠然，而他雖掛名公司負責人，但其實全由小芳管理，他已多年無分紅，過去幾年亦以受雇身分受薪。

法官審酌小芳提出的對話紀錄，丈夫對小三說「腳打開，不要夾起來，這樣你才會舒服，你給我再摸一下，你應該要弄一下才硬阿，夾得好舒服」，對方回應「你舒服我不舒服，會痛痛」，丈夫又說「我們不要去停車場改去汽車旅館，你不跟我做不要緊，但在那裡我要摸一摸」，判定已侵犯小芳配偶權，判2人須賠40萬。