無黨籍立委高金素梅指出，她去年兩度質詢行政院長蘇貞昌，以爭取部落聯絡道路之養護經費，今年10月5日行政院就核定每年從汽燃費編列1.7億元，用以執行部落和部落之間的道路；不僅如此，原民會明年度更將針對原住民族教育預算增加近9億元，用於「國家語言整體發展方案」。此消息引熱議，大批網友直呼「超強」。

高金素梅14日在臉書發文表示，他去年為了爭取部落聯絡道路之養護經費，兩度對蘇貞昌總質詢；今年10月5日，行政院核定每年從汽燃費編列1.7億元，用以執行部落和部落之間的道路，所以今天她11月14日當天在立法院上，要求原民會提出支用原則，以落實專款專用。

高金素梅指出，針對原住民族教育預算，原民會明年度的預算增加了近9億元，用於「國家語言整體發展方案」，而她也在11月14日質詢時提醒原民會：「要打造友善族語環境之前，一定要顧及族語老師權益。」她也因此要求原民會針對「族語翻譯費，族語老師薪資、鐘點費，應隨著物價指數滾動修正而增加」，來朝此一方向研商努力。

高金素梅成功為原住民爭取到龐大預算的消息，獲得超過3000人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「高金委員超強」、「蘇光頭一遇到高金委員就只剩安靜聽話的份」、「高金素梅超強啦！」「高金委員真是在野黨之光」、「政府在動輒過百億的預算，花的是那般豪爽；面對最困難的部落與部落間道路的養護費用，卻這般小氣！期盼台灣未來能有更多這麼認真做實事的高金委員」。