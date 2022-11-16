《燕雲十六州》是國家文藝獎得主陳勝國之作，如今由年輕成員接棒製作，挑戰復刻經典，賦予創作新生命。（國家兩廳院提供）

睽違26年，明華園總團經典劇作《燕雲十六州》將再重現，這是國家文藝獎得主陳勝國之作，如今由年輕成員接棒製作，挑戰復刻經典，賦予創作新生命。

陳勝國表示，「這齣戲的靈感來自時事、人生體驗、書本、其他劇種等，動盪不安的年代最容易反映人心與人性，我所創作的戲劇只演七分，剩下的三分就留給觀眾去思考。」

《燕雲十六州》延續明華園從人性出發的戲劇特色，陳勝國借用五代十國，後周、北遼爭奪燕雲十六州的史事，開創歷史的平行時空，引借歷史人物編寫出虛擬的情節，注入內心深處對台灣的關懷。

值得一提的是，1996年《燕雲十六州》演出時，明華園總團執行長陳昭賢還是個不到10歲的小孩，陳昭賢表示，「以前年紀還小時，無緣觀看此劇，但是當26年後的我翻讀劇本時，卻發現它的劇情竟然能非常巧妙的映照到今日的時局，我想到的是烏克蘭戰爭、近年的世界局勢、甚至台灣處境的變化，對照戲中那些情節，讓新世代的我也心生觸動。」

也因此，2022年重演的《燕雲十六州》也象徵團隊世代傳承的意涵，總團長陳勝福表示：「我們在劇情上做了一些刪改，同時展現明華園總團的傳承力量，也加入更多優秀的角色，豐富了《燕雲十六州》的骨架。」

劇情除了描繪夾在兩個大國中求生存的燕雲十六州，感情戲也是一大亮點，青梅竹馬的男女主角分隔多年，始終隱藏內心的曖昧情愫，直到最後生死關頭才引爆出濃烈的情感。演出將於12月17日至12月18日即將於國家戲劇院登場。