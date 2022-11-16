桃園市桃園區1名市議員候選人、里長候選人及樁腳涉嫌在造勢活動贈送快篩，桃園地檢署偵辦此案，約談3人及20名證人到案，雖他們承認送快篩，但否認行賄意圖，稱是防疫用，檢方認為犯罪嫌疑重大，諭知20萬、15萬、10萬元交保。

桃檢表示，偵辦市議員候選人綁里長共同送禮行賄涉嫌賄選案件，檢察官吳怡蒨15日指揮法務部調查局桃園市調查處、調查局北部地區機動工作站、桃園警分局通知該議員候選人等3人及證人20人到案。

該市議員候選人及某里長候選人，為求當選，於今年7月間，以舉辦活動之名，發放在場選民每人快篩、垃圾袋，涉犯投票行賄罪嫌，檢察官訊畢後，認該2名候選人及樁腳等3人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，然尚無羈押之必要，因而諭知3人各交保20萬元、15萬元及10萬元。

據了解，該市議員候選人雖然坦承有送快篩，但否認行賄，稱是防疫之用。另有其他候選人也說，該場活動用市府名義舉辦，但其他候選人都進不了該場地，詢問市府則稱與市府無關，令人傻眼。