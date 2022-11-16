61歲香港演員黃秋生近來常在台灣定居拍片，雖今年參加演出《四樓的天堂》無緣入圍金鐘視帝，仍被評審團肯定是大遺珠。今(16日)稍早，黃秋生分享一段在香港機場的「奇遇記」，自曝遇到一位口罩美女向他搭訕，稱讚他演技很好，還說：「我是林青霞」，讓黃秋生第一時間不敢置信，接著開心將這插曲記錄下來。

黃秋生能演、能唱、能主持，早年以電影《頭文字D》等闖出知名度，更以《八仙飯店之人肉叉燒包》、《野獸刑警》、《淪落人》得到香港金像獎影帝頭銜，也以《無間道》獲得金像獎最佳男配角獎，還曾創下3度在第39、40、42屆台灣金馬獎得到最佳男配角獎記錄，演技備受肯定。

黃秋生發文。（圖／翻攝自黃秋生 Anthony Perry臉書）

今年黃秋生和影后謝盈萱合作電視劇《四樓的天堂》，可惜沒入圍金鐘視帝，但評審團主委陳慧玲坦言自己也很意外，由於今年台劇大躍進，參加作品增加，但入圍名額有限，「遺珠真的是大珠小珠落一地」，她也特別點名黃秋生，「他的表現大家都有看見」。

黃秋生自曝遇到林青霞搭訕。（圖／中時資料照片）

今稍早，黃秋生透露人在香港機場被口罩美女搭訕，第一時間黃秋生並未認出對方身分，僅從露出的眼睛猜測對方年輕時應該更美，接著該女子說：「我是林青霞，我想跟你說，你演戲很好。不打擾了」，接著優雅轉身離去，令黃秋生當場愣住，不敢相信自己的眼睛和耳朵，到了飛機上才喜孜孜的用手機發文分享此事，郁方回：「巨星對巨星惺惺相惜」，其他網友也說：「為你感恩，高興」、「二位都是影視圈金童玉女，提議為你們設立名人堂」、「這太優雅而大器的轉身了」、「怎麼不追上前合影？」，而黃秋生酷酷回說：「這樣太幼稚了」。