國民黨桃園區市議員候選人凌濤和張善政競辦發言人曾俊豪16日出示判決書，揭露民進黨桃園市長候選人鄭運鵬是「黑函鵬」，2010年就曾因錯誤抹黑文宣被判刑6月、褫奪公權3年，直到阿扁執政才擺脫刑責，卻沒有引以為鑑，12年後又連發3波黑函抹黑張善政，「再怎麼野蠻也不能傷害桃園的善良！」
凌濤說，鄭運鵬就是一個完全沒有中心思想、投機的政治人物，過去鄭運鵬當民進黨文宣部主任，就因邏輯混亂、使用黑函不正當手段，在2010年製作「再怎麼野蠻」電視競選廣告，被現任國民黨台南市黨部主委陳榮盛提告意圖使人不當選，鄭運鵬因錯誤抹黑文宣，被台南高分院以違反《選罷法》判刑6個月、褫奪公權3年。
凌濤說，鄭運鵬持續上訴，直到打到更二審、陳水扁執政任內，在民進黨御用律師顧立雄護航下才脫離刑責，直指類似案件6次更審才擺脫刑責，在司法上非常少見，認為其中疑點重重，鄭運鵬應該說清楚、講明白，凌濤也認為，因為官司纏訟的經歷，受到民進黨的照顧，無怪乎鄭運鵬現在只能「鵬的報恩」當黨意魁儡，不站在民意、只顧黨意。
凌濤痛批鄭運鵬就是黑函慣犯，熱愛抹黑謾罵，如今又撒大錢，連續3波用黑函塞爆所有桃園市民信箱，這就是「黑函鵬」的本性，他以當年廣告諷刺鄭運鵬：「再怎麼野蠻，也不能傷害桃園善良！」
凌濤呼籲鄭運鵬不要只聽黨意、忽視民意，明明反對鐵路地下化卻裝支持、明明愛賺人民幣現在卻出演抗中保台只為搶救慘澹選情，這些都是躲都躲不掉的「人生經歷」，斥鄭運鵬是抹黑慣犯、立院問政也擺爛，所作所為無法供市民檢驗，他也呼籲鄭文燦別當鄭運鵬側翼，好好推動市政才是市民樂見的結果。
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