國民黨桃園區市議員候選人凌濤和張善政競辦發言人曾俊豪批評鄭運鵬是黑函慣犯，痛批是「黑函鵬」。(蔡依珍攝)

國民黨桃園區市議員候選人凌濤和張善政競辦發言人曾俊豪16日出示判決書，揭露民進黨桃園市長候選人鄭運鵬是「黑函鵬」，2010年就曾因錯誤抹黑文宣被判刑6月、褫奪公權3年，直到阿扁執政才擺脫刑責，卻沒有引以為鑑，12年後又連發3波黑函抹黑張善政，「再怎麼野蠻也不能傷害桃園的善良！」

凌濤說，鄭運鵬就是一個完全沒有中心思想、投機的政治人物，過去鄭運鵬當民進黨文宣部主任，就因邏輯混亂、使用黑函不正當手段，在2010年製作「再怎麼野蠻」電視競選廣告，被現任國民黨台南市黨部主委陳榮盛提告意圖使人不當選，鄭運鵬因錯誤抹黑文宣，被台南高分院以違反《選罷法》判刑6個月、褫奪公權3年。

凌濤說，鄭運鵬持續上訴，直到打到更二審、陳水扁執政任內，在民進黨御用律師顧立雄護航下才脫離刑責，直指類似案件6次更審才擺脫刑責，在司法上非常少見，認為其中疑點重重，鄭運鵬應該說清楚、講明白，凌濤也認為，因為官司纏訟的經歷，受到民進黨的照顧，無怪乎鄭運鵬現在只能「鵬的報恩」當黨意魁儡，不站在民意、只顧黨意。

凌濤痛批鄭運鵬就是黑函慣犯，熱愛抹黑謾罵，如今又撒大錢，連續3波用黑函塞爆所有桃園市民信箱，這就是「黑函鵬」的本性，他以當年廣告諷刺鄭運鵬：「再怎麼野蠻，也不能傷害桃園善良！」

凌濤呼籲鄭運鵬不要只聽黨意、忽視民意，明明反對鐵路地下化卻裝支持、明明愛賺人民幣現在卻出演抗中保台只為搶救慘澹選情，這些都是躲都躲不掉的「人生經歷」，斥鄭運鵬是抹黑慣犯、立院問政也擺爛，所作所為無法供市民檢驗，他也呼籲鄭文燦別當鄭運鵬側翼，好好推動市政才是市民樂見的結果。