新冠疫情以Omicron變異株為主流病毒株，衛福部決議莫德納雙價疫苗(BA.4／5)可供12歲以上施打追加劑，新北市疫苗系統第13、14期，16日起至18日、23日起至25日開放預約，提醒民眾盡快預約接種，提升保護力。

新北市衛生局長陳潤秋表示，第13期接種時間為21日至27日，第14期接種時間為28日至12月4日，接種對象及疫苗種類包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑、6個月至11歲孩童莫德納、BNT 1至2劑、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至5劑、雙價次世代疫苗(BA.1)第3至5劑(追加劑)、莫德納雙價疫苗(BA.4／5)第3至5劑(追加劑)。

接種地點包括新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約https://vacbooking.ntpc.gov.tw，民眾可多多利用。

衛生局提醒，民眾外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診持續上升，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。