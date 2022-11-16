聯一光(3441)轉攻少量多樣高毛利產品策略奏效，且產品在供應鏈具「不可被替代性」價值，在客戶訂單強勁下順利調漲售價，推升第3季毛利率攀升至46.1%，創下單季新高，亦是光學廠中毛利率第2高，由於第4季毛利及獲利維持水準，聯一光董事長陳忠政預期，第4季有機會比去年同期好；若以聯一光前3季獲利來看，今年獲利可望挑戰歷年新高，雖然明年大環境「不容樂觀」，聯一光營運應該與今年差不多，整體獲利表現會比營收好。

聯一光為光學上游玻璃毛胚廠，擁有各國各廠商的材料，包括德國肖特、日本小原等，且聯一光與上游保持良好互動關係，在品質、交期能充分滿足客戶期待與要求，連中國最大國營光學廠光明光電都願意把聯一列為第一優先考慮廠商，加上公司自去年開始改變策略採取接少量多樣產品，搭配部分材料價格調漲，讓公司今年營運無畏全球總體經濟不佳影響，毛利率及獲利逆勢衝高。

陳忠政表示，聯一光的營運可分兩大區塊，包括量產型的車載鏡片，以及少量多樣的各式醫療、軍工、無人機、IoT鏡片、人造衛星等，前者有市場行情，價格不會有太大變化；但後者則因為聯一光具備「不可被替代性」，除了技術優異能力之外，更擁有近千項、全球最完備的毛胚原料奧援，因此得以在今年啟動漲價，推升公司毛利率及獲利。

聯一光產品策略發揮效益，反應在公司業績上，雖然今年前10月合併營收為3.81億元，年增0.71%，但第3季合併毛利率攀高至46.1%，季增1.34個百分點，年增23.87個百分點，累計前3季合併毛利率達42.08%，年增15.75個百分點，稅後盈餘為9567萬元，年增8.33倍，每股盈餘為2.39元。

由於第4季毛利率及獲利維持水準，陳忠政預期，今年第4季有機會比去年同期好，全年獲利可望挑戰歷年新高。

展望未來，陳忠政表示，雖然明年大環境「不容樂觀」，但公司不悲觀，應該與今年差不多，獲利表現則會比營收好。