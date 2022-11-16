專案小組摸黑在回收場中找到車輛。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

屏東一名林姓男子因毒品、槍砲案入獄，但高雄警方得知他擁有大批槍枝和子彈等改造槍械用具，研判藏在登記於他前妻名下的轎車內，又追查車子因積欠稅金等原因已經遭拍賣到回收環保公司，就怕槍枝被有心人士取走，警方在堆疊如山的回收場找了4小時，終於在最底層找到車子，並於車內搜出槍械及改造工具。

25歲的林姓男子因違反《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》，經屏東地方法院判刑今年入獄服刑。不過，高雄市刑警大隊偵七隊在今年9月間接獲情資，指他入獄前曾將大批槍、彈及滅音器、改造槍械工具藏起，準備於出獄時取用，從事不法情事。經各項情資研判，槍彈可能藏在他平時使用，但登記於他前妻名下的轎車內。

警方查詢環保局報廢車等相關資料，發現輛車已因積欠稅金及未懸掛車牌、占用道路等因素，已被環保局公告，以廢棄物態樣進行拍賣予汽機車回收環保公司。目前正停放在廢棄車廠內，準備進行廢料拆解中。就怕槍彈遭有心人士取走，專案小組連夜奔趕到達廢棄車場內，但面對茫茫廢車海中，要如何搜尋該批槍彈確實是難題。

車內起獲1把槍、3個彈匣、50顆子彈、彈頭及彈殼、175顆彈殼底座半成品、滅音器、火藥及製造工具等。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

專案小組摸黑在回收場分散尋找該輛車，並會同該回收場人員，針對該車車燈等特徵，逐一鎖定停放範圍，歷經約4小時，終於在昏暗夜色中，發現該車竟然堆疊在最下層，並於該車內起獲1把槍、3個彈匣、50顆子彈、彈頭及彈殼、175顆彈殼底座半成品、滅音器、火藥及製造工具等，林嫌坦承持有，但稱是朋友借放。全案依槍砲彈藥刀械條例等罪嫌，移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。