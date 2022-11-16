我國青少年自殺率逐年增加，衛福部心理健康司司長諶立中指出，此現象可能與近10年台灣高樓增加有關，引發兒福團體不滿。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊16日直呼衛福部沒同理心，此言就如同怪罪「為什麼這麼多人賣木炭」的道理一樣，重點在於了解背後原因、如何避免自殺才對。

台北車站補習街昨傳出有人跳樓輕生，恰好衛福部近期分析台灣青年自殺率大增，背後主因是台灣高樓增加太多。對此，黃珊珊上午發布自信友善城市政見後受訪說，她身為台北市自殺防治主委，許多意外死亡原因確實是從高樓墜下，代表它的確是個問題，而有人可能是輕生，有人可能是出意外。

黃珊珊認為，在高樓部分，台北市希望至少做到「阻擋」的效果，包括大樓管理員在人員進出時多問幾句話，欲自殺的民眾若意念被打斷，可能就不會選擇輕生，如同專家所提出的「自殺守門員」概念，必須增加自殺的障礙，而非討論高樓太多，要去思考高樓上面是否要加強障礙性。

「自殺防治會議我也開過很多次，我不會說因為高樓太多，而是在高樓上面怎麼加入可能的關心和關懷。」黃珊珊說，若覺得某人神情不對，管理員、鄰居可成第一線守門員可能是管理員、鄰居，多問幾句、關心一下，只要製造時間差，就有機會讓想輕生者忘卻自殺念頭。

對青少年自殺是因高樓多的說法，黃珊珊直斥，衛福部為什麼這麼沒同理心呢？就好像怪罪為什麼那麼多人賣木炭一樣，應去關心當事人為什麼要自殺、如何阻擋自殺，而不是說不要賣木炭就沒事。

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