大陸知名女星關曉彤日前參加金雞獎頒獎典禮時，以一襲火辣黑白中空裝出席，大方露出腰部曲線，「零修圖」照曝光後意外被網友們酸爆。而近日南韓女星雪炫出席新片發布會時，也穿上同一款套裝，網友們一看到兩人撞衫的對比都紛紛表示「錯怪造型師了」再度掀起熱烈討論。

關曉彤日前參加金雞獎頒獎典禮前，曾透過工作室公開當天一系列的火辣穿搭，纖細又性感的腰線，受到粉絲們讚賞，但登上紅毯「零修圖」照被公開後，便受到網友批評「修太大」、「腰肉炸出」、「造型師拖去斬了」；另一派網友則跳出來緩頰「是衣服的問題」、「這種中空裝本來就容易擠肉」意外引起熱烈討論。

關曉彤在金雞獎上所穿的造型雖火辣，但零修圖照曝光後卻遭網友酸爆。（圖／微博）

本月15日，被封為「南韓最強肉體」的女星雪炫，出席與任時完合作的新劇《什麼都不想做》記者發布會時，也穿上同款套裝，在公開的「零修圖」媒體照中，只見雪炫的腰部曲線不僅緊實，還能看出些微腹肌。讓網友們一看到對比照後，忍不住直呼「我錯怪造型師了」、「真的不是衣服的錯」、「果然是最強BODY」、「雪炫穿出來好看多了」。