聖誕節不僅是歡樂的節慶，也是傳遞感恩及分享的季節。君品酒店和雲朗觀光集團各飯店今年響應「台灣木想傢人才培育協會」王嘉納老師發起的「點亮一盞名為夢想的燈」募資計畫，率先認購十座手工燈座，搭造成獨一無二的「雲朗X木想傢」聖誕樹，並邀請民眾參與認購，募資盈餘將捐給全台88所教養院，為君品聖誕節揭開溫馨序幕。

12月聖誕季君品酒店也將推出兩款佳節住房專案:「AVEDA幸福純香」每晚5,660元起、「AVEDA純香美饌一泊二食」每晚8,860元起。雲軒西餐廳推出「平安夜聖誕饗宴」， 受歡迎的Semi-Buffet重磅回歸，主菜為老饕最愛的龍蝦與牛肋眼，每位只要2,680元+10％起。

「台灣木想傢人才培育協會」由王嘉納老師一手創建，25年來在花蓮玉東國中任教時帶領家鄉學生培養木工專業，翻轉弱勢學童的人生。在有限資源下，王嘉納老師與木工班學生利用大茂黑瓜玻璃瓶打造代表著希望的手工燈座，賦予玻璃瓶永續生命，更發起「點亮一盞名為夢想的燈」募資計畫，募資盈餘將捐給全台88所教養院。君品酒店於昨日舉辦「聖誕點燈儀式」，不僅邀請王嘉納老師與學生一同參與，活動後也將「雲朗X木想傢」手工燈座堆疊的聖誕樹放置一樓大廳展示，11月21日起邀請住客與用餐賓客一起加入募資計畫，只要掃QR CODE就能贊助認購燈座，每盞5,000元，期待匯集每個人的力量，點亮島嶼上更多需要溫暖的角落，傳遞愛與祝福。

除了響應王嘉納老師的點燈計畫，君品酒店這次也發起「聖誕小額募款活動」，鼓勵客人自由捐款給「台灣木想傢人才培育協會」，支持王嘉納老師培養偏鄉孩子木藝專才，在家鄉落地生根，翻轉弱勢孩童宿命的理想。而在這分享愛的歲末佳節，君品酒店自12月1起，與訴求環境永續、身心平衡的花植養護品牌AVEDA聯手精心規畫，推出「AVEDA幸福純香」、「AVEDA純香美饌一泊二食」共二款住房專案，每房住宿收入也提撥100元捐款「台灣木想傢人才培育協會」，讓賓客歡度佳節時也能透過小小的付出，用愛點燃偏鄉孩童未來的希望。

「AVEDA幸福純香」佳節住房專案每晚5,660元起，入住將獲贈AVEDA價值4,050元的「幸福純香之旅」限定聖誕禮盒，匯集五款品牌最受歡迎的Shampure純香系列頭皮與身體系列，包含: 純香洗髮精250ml，及沐浴乳、潤髮乳、美體潤膚乳各50ml、純香空氣噴霧20ml，皆蘊藏了來自保加利亞薰衣草、馬達加斯加依蘭依蘭、洋甘菊、苦橙葉等25種純淨花植，讓身體及心靈圍繞著幸福愉悅的氣息。此外更贈送品牌招牌木質髮梳，及「全方位頭皮肌膚保養邀請卡」、「客製化木質髮梳刻字服務券」乙張，提供尊榮專屬的「訂製刻字服務」，同時還可享有君品點心師傅巧手設計的聯名迎賓點心，以及雲軒翌日早餐兩客。

「AVEDA純香美饌一泊二食」佳節住房專案每晚8,860元起，入住除了含AVEDA價值4,050元的「幸福純香之旅」限定聖誕禮盒以外，晚餐還能至雲軒享用主廚特別設計的聖誕雙人饗宴，品嘗精緻可口的聖誕開胃小品、繽紛聖誕花圈沙拉、香濃軟嫩的洛克菲樂焗扇貝、濃郁奶油南瓜濃湯、肉汁噴香的頂級爐烤15oz美國牛肋眼，以及甜美迷人的培根蘋果派與香草冰淇淋，並搭配三款精選佐餐酒：Moscato氣泡酒、西班牙精選紅酒以及Eggnog 聖誕傳統蛋奶酒；翌日還可享用雲軒豐盛早餐兩客，以蘊含飽滿花植能量的香氛與豐盛的精緻美饌，度過幸福歡樂的聖誕佳節。

此外，雲軒西餐廳於12月23日晚餐及12月24日午、晚餐推出「平安夜聖誕饗宴」， 受歡迎的Semi-Buffet重磅回歸，強檔推出兩款西式美饌作為主餐，一為老饕最愛、汁多味美的「碳烤美國頂級濕式熟成牛肋眼(12盎司)」，一為經典海陸美味雙饗的「傳統水煮龍蝦、碳烤美國Aurora極光牧場肋眼(6盎斯)」，每人搭配紅酒一杯，同時可無限享用繽紛沙拉吧，品嘗包括：新鮮現切生魚片、現製手卷、握壽司、當令現流海鮮、多款異國風情開胃菜、新鮮蔬果生菜檯，以及多達15種精緻歐式甜點與莫凡彼冰淇淋，每位只要2,680元 +10%起。

君品酒店的黃金聖誕節以金色為主題，運用浪漫的暖金色燈泡來點亮佳節氛圍，步入君品酒店一樓門口，從披戴金色馬鞍的駿馬、金色聖誕樹到波光粼粼的廊道，酒店內隨處可見垂墜的金黃燈飾，打造出冬日中最華麗璀璨的聖誕古堡；館內也規劃系列的聖誕體驗活動讓旅客們共度充滿歡樂的聖誕假期，六樓大廳打造成「聖誕角落」，12/17(六)~12/25(日)期間會有小精靈與聖誕老公公驚喜現身，和入住旅客合影留念，留下難忘的聖誕幸福時光。更推出「聖誕版藝術導覽」，為您訴說歐洲聖誕的歷史典故，以及君品古堡各角落、藝術品隱藏的動人故事，讓旅行創造更多美麗難忘的歡聚時光。

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