救景氣衰退，財政部動起來，對此財政部長蘇建榮16日在財委會上答詢時指出，財政部明年的歲出將大幅提升：「將比今年大很多！」他也強調，這也是「擴張性的財政政策」，對此政院也將有通盤的規劃。

對於立委林德福質詢台灣生育率亞洲最低，很多人不敢生育，是否台灣經濟「生病」？蘇建榮則表示，國發會已有在思考人口政策的問題，而生育率偏低，一方面和新世代的觀念有關，另一方面也和養育成本增加相關。

對於多位國民黨籍立委提案要「還稅於民」，蘇建榮則回應可能性不高。他說明，大部分的稅收仍在還本實質負債，還稅於民仍然要舉債，因為多出來的稅收，在財政赤字的情況之下，仍必須要用來還債。最近這二年稅收大於預算數，主要來自於營業稅及所得稅，尤其是發放股利，但明年不見得有這樣的榮景，所以還稅於民也有來源上的問題。

立委林德福詢問，景氣何時反轉？蘇建榮表示，照國發會的預估，應該會在明年上半年落底，至於是U型或V型反轉？蘇建榮則表示，主要看二大變數，一是美國聯準會是否停止升息，讓經濟不再衰退，另一則是俄烏戰爭所導致的油價等能源價格上漲，倘若這些因素可以在近幾個月內消失，那麼景氣將可望反轉。