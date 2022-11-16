康和證券投資總監廖繼弘認為台積電15日最高價（還原權值）與月線乖離達21.69％，基於過去兩次的前車之鑑，建議投資人避開乖離過大時的追高短套風險，等待趨勢穩定。

台積電前兩次與月線乖離頗大的分別是今年1月17日歷史高點668元（還原權值）與月線正乖離19.07％，及2021年1月21日的最高價（還原權值）與月線正乖離28.76％，兩次均衝高後就走跌。

廖繼弘認為，目前台積電與過往晴空萬里、無利空的局勢不一樣，未來美中科技戰演變及美國扶植本國及日本半導體的雜音，都對台積電造成深遠的影響。短線上，因全球股市強勁反彈走揚及美元轉弱，台股漲勢後來居上，周KD已黃金交叉，此次反彈行情比今年前三次都更強。

永豐投顧總經理李學詩表示，台積電利空洗禮，10月25日370元底部確立，短中期也提供台股12,629底部確立的訊號，目前台積電每股淨值近100元，股價淨值比4倍、400元是長期不錯的投資價位。