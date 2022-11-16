1993年11月16日成立的王品集團今日正式滿29歲，董事長陳正輝霸氣宣布，全面啟動同仁薪資、獎金、福利調升計畫，12月恢復舉辦9千人的集團尾牙，2023年也將重啟國外旅遊，而集團起薪含全勤將於2023年元旦調整為33,000元至34,400元。

王品集團董事長陳正輝表示，除了專注本業、拓展營收外，「人才是餐飲業最重要的資源」，迎向王品30新篇章，也感謝同仁在疫情間同心協力，宣布全面啟動薪酬、福利調升計畫。包含去年因疫情暫緩的尾牙將在12月舉辦，5場飯店包場尾牙共計9千名同仁參與，搭配下半日的遊樂園行程，讓同仁盡情享受吃美食、看表演、抽大獎、遊樂園一條龍的放鬆之旅。

陳正輝並宣布，隨著國門開放，王品集團2023年將重啟睽違3年的國外同仁旅遊。自1995年起舉辦的「王品國外旅遊」，除了2020-2022年因疫情調整為國內旅遊外，累計出國人次近5萬人，足跡遍布歐洲、美加、紐澳等33國。王品表示，今年的國內旅遊共計出發81團、超過3千名同仁與家人參加，待明年國外旅遊行程正式公告，預估會有更多同仁踴躍參與。

除了將營運成果回饋同仁，王品集團也祭出更具競爭力的薪資招募人才，自2023年元旦起，集團正職同仁起薪含全勤調升為33,000元起，各品牌可依照區域行情、品牌屬性再向上調整，如「夏慕尼」、「陶板屋」搶先喊出無經驗可、月薪含全勤34,400元的薪資條件，盼能吸引更多優秀人才加入。

邁向「三十而立」的里程碑，王品集團創始品牌「王品牛排」推限時生日回饋，於活動期間內消費兩客套餐即贈送價值688元的「嫩煎黑松露干貝」1份，王品集團也持續拓展品牌版圖，12月將開新品牌「阪前 和牛鐵板燒」。

陪伴台灣人近30年的「王品牛排」，憑藉經典「王品牛小排」與細膩服務，每年款待超過2,300萬個「心中最重要的人」，近期推出全新主餐「澳洲和牛佐海大蝦」與「龍蝦佐鮑魚海鮮拼盤」，每份價格1,990元。為慶祝集團生日，王品牛排祭出限時感謝回饋，即日起至11月22日，於平日消費兩客套餐並出示王品瘋美食App優惠畫面，即款待價值688元的「嫩煎黑松露干貝」1份。

立足台灣餐飲市場30年，以多品牌策略布局，12月將開全新鐵板燒品牌「阪前」，這也是繼2013年成立「hot 7」後，睽違9年在鐵板燒市場的最新擴張計劃。「阪前」主打日澳頂級和牛七吃，搭配龍蝦、活鮑、干貝等奢華海陸食材齊發，每人1,880元單一價位、單一套餐的模式，也創王品集團先例。

王品集團Q3合併營收51.1億元，繳出單季歷史新高佳績，年增35.61％、季增44.91％。稅後淨利2.8億元，改寫同期歷史次高，年增360.8％、季增226.31％。每股稅後盈餘3.77元，創34季新高，年增360％、季增226.5％。王品集團Q3甩開疫情陰霾，單季賺贏上半年，營收、淨利、EPS均優於疫前水準，自Q2 EPS-2.98元的谷底，一舉反彈至EPS 3.77元新高點，帶動王品前三季營運轉虧為盈，稅後淨利1.8億元，稅後每股盈餘2.41元。

因有Q3的業績支撐，法人都相當看好王品在Q4及2023年的表現，認為在排除疫情干擾的情況下，集團營收及獲利可望大步邁進，再創佳績。