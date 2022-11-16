集結觀光、鐵道、路跑的新北市鐵道馬拉松接力賽邁入第8屆，本屆賽事中突破以7棒為唯一組合，首創仨人接力讓組隊更EASY之外，更特別祭出專屬企業團體組，新北市觀旅局希望以更多元的組隊模式號召更多追友加入，明年4月16日一起追火車。今（16）日中午12時起開放報名。

觀旅局指出，連續7屆，以7棒接力為賽制的新北市鐵道馬拉松接力賽，其特點就是每棒接力距離長短不一，憑藉每位隊友賽力選擇接力棒次，但也因此每年報名時讓部分跑友苦惱於如何湊齊七人組隊。

第8屆特別推出的仨人組，將大大降低追友們組隊的困擾，每位隊友的接力任務距離均等，不但揪隊友更EASY，更能邀集實力相當的隊友一同完成挑戰。

另根據觀察，連續3年追火車的企業團體報名隊伍數有顯著成長，甚至有同一企業報名達30支隊伍以上的例子，顯見報名追火車，儼然也成為企業團體凝聚同仁向心力的方式之一，因此第8屆賽事特別祭出專屬企業團體的獎勵，企圖打造全台最能凝聚企業向心力的運動賽事，只要同一企業團體報名2隊以上即獲得敘獎資格，期待能為企業團體的參與提供更實質的獎勵，增加更多企業團體報名動機。

觀旅局表示，鐵道馬拉松接力賽以跑在新北雙溪與貢寮二個行政區的山海絕美雙線著稱，沿途除了跑在知名的渡假勝地福隆，更經過舊草嶺隧道、卯澳漁村、牡丹社區、雙溪老街，每一處都是旅人來到新北小旅行不可忽略的重要景點。

今年賽事的獎牌，更精心地將每一棒次的特色觀光景點及推廣的休閒活動形式注入其中，躍然展現在每一棒次的獎牌設計上，並加入各個棒次的代表稱號，打造最有收藏價值的設計。活動報名請至伊貝特報名網（https://reurl.cc/n58dXn）搜尋「Running Holidays-2023新北市鐵道馬拉松接力賽」，並請密切鎖定「旅跑新北」官方臉書粉專掌握賽事第一手消息！