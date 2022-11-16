行動支付龍頭LINE Pay，全台用戶數突破1100萬戶，持續交出亮眼業績表現。今公布1-10月LINE Pay行動支付及綁定LINE Pay之點數回饋實體卡之全體交易金額年增近4成，累積創下超過5.4億交易筆數，等同每0.05秒就有1筆LINE Pay交易；而雙11活動期間累計交易總額較去年同期成長27％，雙11當日更創每秒32筆交易筆數，成為許多民眾行動支付首選品牌。

LINE Pay目前全台支付據點突破42.5萬處，支付場域涵蓋日常生活採買、旅遊、餐飲茶飲、外送到量販Outlet等線上線下通路，用戶數也於今年10月正式突破1100萬戶，廣受民眾喜愛的LINE POINTS點數回饋信用卡及簽帳金融卡發卡數(註)更突破676萬張，帶動LINE Pay行動支付及綁定LINE Pay之點數回饋實體卡兩者總交易量持續提升，累計今年1-10月交易總金額突破4342億元，較去年同期成長近4成，總交易筆數超過5.4億筆較去年同期成長5成，等同每0.05秒就有1筆LINE Pay交易，顯見民眾對LINE Pay的信賴與喜愛。

今年雙11檔期，LINE Pay攜手多元通路品牌包含momo購物網、PChome 線上購物、中華航空、新光三越、UNIQLO網路商店及各大美妝專櫃品牌等齊祭優惠回饋，累計11月1日到11日活動檔期間，LINE Pay行動支付及點數回饋實體卡共締造超過193億交易額，較去年同期成長超過27％，累計達2306萬筆交易，亦較去年同期成長46％，其中11月11日單日就達279萬筆，等同每秒創32筆LINE Pay交易。

挟廣大用戶信任基礎，LINE Pay將持續引領台灣行動支付發展以回應民眾對零接觸支付的需求。進入年末消費旺季，LINE Pay也將針對用戶消費主力包含海外出國機票、電商購物、年末聚餐、運勢占卜等再祭出各項回饋好康。用戶除可至LINE Pay「好康地圖」領取各項主題優惠券外，LINE Pay更聯手大勢品牌於12月31日前推「天天LINE Pay日」，力挺用戶天天都可透過LINE Pay輕鬆賺LINE POINTS。