中共中央機關報《人民日報》旗下《健康時報》用戶端16日報導，石家莊市12345疫情防控諮詢熱線回覆「接到石家莊市疫情防控辦通知，現在全市範圍內已經取消常規全員核酸檢測點，並且要求不得隨意擴大全員核酸檢測範圍，不針對非重點人群進行核酸檢測，僅在重點崗位和人群中開展核酸檢測。」

《健康時報》報導，14日下午以後，石家莊市部分公共場不需要查驗72小時核酸檢測結果，如果市民需要核酸檢測，必須去醫院自費檢測。

「石家莊疫情防控」14日一早相關詞條登上各平台熱搜，有消息顯示，「從今天起，石家莊進入公共場所不再查驗核酸證明，明天各個學校返校，也不再查驗師生員工的核酸碼。」多名石家莊市民表示，他們在社區群內也收到了相關通知。

石家莊市政府網站13日發布了《石家莊政府致全體市民的公開信》，文內表示：市委、市政府全面對標對表、嚴格執行中央進一步優化防控工作的《二十條措施》，凡是不一致的全面整改到位。此外，實施科學精準防控，堅決防止「一刀切」「層層加碼」「一封了之」，把防控責任壓實到最小單元，對畫定的高風險區，嚴格按照國家有關規定管理；除此之外，實行常態化疫情防控。

《健康時報》報導，石家莊市多個公共場所發布了取消查驗72小時核酸的相關通知，針對這一情況，石家莊市各社區、商超、醫院等公共場所進行了摸排。

多位石家莊市民說，今天進入市裡很多公共場所不需要查驗72小時核酸檢測。以前超過7天未進行核酸檢測便進行彈窗提示，但今天起，彈窗也已取消。

但石家莊市中醫院工作人員稱，進入醫院仍然需要 24小時核酸證明；石家莊市第二醫院工作人員稱，需要48小時核酸證明；石家莊市第三醫院工作人員表示，需要72小時核酸證明。

《健康時報》報導，石家莊市12345疫情防控熱線表示，「現在石家莊嚴格落實第九版防控方案，不隨意擴大核酸檢測範圍的通知。」據11日大陸國務院《二十條措施》的通知提到，「沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。」