蔣欣在《我們的婚姻》飾演投資公司副總裁董思佳。（中天娛樂台提供）

蔣欣（右起）在《我們的婚姻》飾演白百何的上司。（中天娛樂台提供）

大陸女星蔣欣以《後宮甄嬛傳》「華妃」一角深植人心，蔣欣私下個性如同拼命三娘，會為了貼近劇中角色，不顧身材去增肥扮演「大齡剩女」、臉曬黑成為「農村村婦」。近來中天娛樂台正播出《我們的婚姻》，她在劇中飾演全身心投入到工作的投資公司副總裁董思佳，不惜犧牲陪伴兒子的時間，自豪是個從來沒有請過一天假的「全勤」媽媽，也因為工作壓力大導致「狂躁症」，需靠酗酒來紓解。

她提到演繹過程中，最難的部分就是角色感到壓力大的時候，手會不自覺的發抖，對於「手抖」這個動作她也練習很久，只為了能自然地呈現，「抖大了就會假，抖小了妳又抖不出來，這下意識的抖特別難做到，然後這個戲我已經是爐火純青的地步。」可感受到她對這角色下了不少功夫。

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蔣欣提到自己的理想婚姻是如父母那樣「少來夫妻老來伴」，是否會被親朋好友催婚，她心態坦然：「我好像已經過了被催婚的年齡了，他們也不會太要求我，我怎麼舒服才是最重要的。」對於她來說一切都是看緣分、順其自然，「這種東西真的是不能強求，而且你不能為了結婚而結婚，結婚本身它不是你的目的。」

蔣欣與白百何在劇中有許多對戲，聚焦時下職場女性所面臨到的各種問題，身為上司的蔣欣也時常對職場菜鳥白百何訓話，白百何分享有一次與蔣欣對戲時，蔣欣突然「華妃」上身，「好玩的事就是蔣欣訓我，然後訓完了突然跟我說『妳下去吧！』，我們喊停以後，大家都笑瘋了，我說『蔣欣妳是華妃附體了嗎？』」。而蔣欣提到跟白百何合作很開心，「白百何是我很喜歡的一個演員，而且她是一個非常聰明的演員，就很可愛，在現場其實她就是沈彗星(劇中人名)本人。」

《我們的婚姻》每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。