半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)營運暢旺，2022年第三季、前三季獲利齊創新高，且第四季營運淡季不淡，全年營收雙位數成長創高可期。旺矽股價今（16）日開高後攻上漲停價104.5元，創6月中以來5個月高點，早盤維持近8.5％強勁漲勢。

旺矽第三季業內外皆美，合併營收19.36億元、歸屬母公司稅後淨利3.65億元齊創新高，每股盈餘（EPS）3.88元。前三季合併營收55.4億元、創同期新高，歸屬母公司稅後淨利9.73億元、每股盈餘達10.34元，已賺逾1股本、並提前改寫年度新高。

旺矽第三季成長動能暢旺，主要受惠來自半導體客戶的測試需求暢旺，持續挹注成長動能，配合新台幣貶值帶動業外匯兌收益增加。公司表示，來自高速運算（HPC）、5G、數據中心、AI與車用電子的測試需求，持續帶動旺矽探針卡營收成長。

旺矽10月自結合併營收6.09億元，雖月減7.76％、降至近8月低點，仍年增3.04％，續創同期新高。累計前10月合併營收61.49億元、年增達17.48％，續創同期新高，已逼近去年全年的65.08億元新高紀錄。

雖然時序步入淡季、且半導體產業位處庫存調整期，但旺矽受惠客戶新晶片開案量增加，探針卡需求下修幅度低於先前預期，法人預期第四季營收估僅季減個位數百分比、營運淡季不淡，使全年營收穩定維持雙位數成長，再創新高。

旺矽對未來探針卡需求展望樂觀，預期營收將隨產業趨勢逐年成長。新事業群的半導體前端製程機台與溫度感測機台，則受惠國際客戶新開案量續增，探針卡以外事業群皆與國際廠商有密切合作計畫，未來將迎來更多合作契機，增添營運成長動能。