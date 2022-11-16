如果歐洲地區的房價開始下跌，可能會衝擊到銀行的獲利。

信評機構標普全球周二表示，儘管銀行有穩健的資產負債表，意指著不斷下跌的房價不太可能構成系統性風險，但是銀行對房地產的曝險意味著，銀行的獲利可能會受到衝擊。

標普表示，住房貸款一般占歐洲銀行客戶貸款總額的30%至50%。隨著經濟情勢惡化，銀行可能不得不留出更多現金準備，因應潛在的違約風險。

該機構還指出：「抵押貸款中的信貸風險上升，將導致銀行的（違約）撥提準備相對應地上升，並直接影響到其獲利前景」。

歐洲銀行業管理局(EBA)上周指出，歐盟的銀行總共有超過4.1兆歐元貸款是以住宅房地產作為抵押，約占銀行流向家庭和非金融企業的所有貸款的3分之1。

EBA表示，近幾年來，銀行對抵押貸款的風險敞口已經大幅增加，並看見一些資產品質出現惡化的早期跡象。

標普也表示，隨著經濟放緩，英國房價已出現下跌的早期跡象。

在本月稍早，英國住宅協會告訴國會議員，儘管目前預測是下跌8%，但是在壞的情況下，明年房價會大跌30%。