高雄鍾姓女子謊稱自己在美國舊金山州立大學擔任顧問，並藉由父母認識了徐姓、林姓富商，鍾女向富商表示，自己可以幫助他們的孩子進入州大研究所，沒想到鍾女前前後後竟詐財1800多萬，且富二代也前往美國等待入學，等了7年終究是一場空，鍾女的謊言才被戳破，2位富商憤而提告。16日高雄地檢署依詐欺罪起訴鍾女。

2011年3月，鍾女透過不知情母親認識徐姓富商，並謊稱自己可以協助徐姓富商的孩子去留學，並可以讓他們取得研究所學位，徐姓富商不疑有他，先付了10多萬元的費用，並將孩子送去美國等待入學。

2人到美國後，鍾女又用學費、保險費、住宿費等理由，向徐姓富商收取金錢，7年間共收取了新台幣32萬餘元及美金12萬餘元。

2014年時，鍾女又透過不知情的父母，認識林姓富商，鍾女使用同樣的伎倆讓林姓富商上當，並向林姓富商騙取金錢。

徐姓、林姓富商發現，多年來已繳納多次款項，但孩子連個學位都沒拿到，甚至連課都沒有上過，經調查後才發現鍾女根本不是美國舊金山州立大學的顧問，2人氣得怒告鍾女詐欺。

高雄地檢署偵查時，鍾女辯稱，自己剛辭掉顧問不久，並沒有表示自己是顧問，且2位富二代無法入學是因為他們自己成績太差；收錢則是因為這幾年時間，2位富二代都是住在她家，她才會收取費用住宿費和學費等語。

但檢方根據對話紀錄，得知鍾女前前後後騙了徐姓富商52次、林姓富商44次，總共騙得1800多萬，依詐欺罪起訴鍾女。