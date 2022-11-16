金門縣今（16日）舉行市長候選人政見發表會，金門前縣長陳福海不僅喊冤「東北試釀案」，也不斷拿自己上屆縣長政績與現任縣長楊鎮浯對比，從建設多寡、金酒所得，比到縣庫餘額，他也喊話「楊鎮浯當了4年縣長、立委有更好嗎？」盼選民讓縣長做一任，讓他當選後，4年後再換楊鎮浯當。

陳福海批評楊鎮浯粉專粉絲多，但金門縣民卻無感，他表示，他年少時確實做過不該做的事，經過多次選舉，他都會為此感到心痛，不過他在任內推動醫療大樓、港口、機場等建設，擔任立委期間也為排雷、航班補班解套，希望鄉親對比楊鎮浯在縣長、立委任內的政績。

陳福海也說，金門縣長應該是左右逢源，跟各個縣長當好朋友，他藍綠白好友都有，另外，對於楊鎮浯提及他前助理遭起訴一事，他表示「我不可能再犯同樣的錯」，並強調自己是清白的，他上屆4年做了很多，反觀楊鎮浯當了4年縣長、立委有更好嗎？

陳福海喊話，讓楊鎮浯做一任，如果楊不是做得很好，第一任做這樣，第二任可能更糟糕，因此盼給他機會，四年後再換楊當，他強調，他一定會比楊勤勞，他會將金門當做兩岸的緩衝、和平的試點，楊鎮浯4年來花掉縣庫100億元，他會努力拚回來，並在上任後公開天福案，讓鄉親了解，公開透明。