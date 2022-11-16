天成文旅-華山町推即日起至2023年3月31日推官網限定加購優惠，活動期間凡於官網預定任一住房專案，雙人房即可以6.2折580元的優惠價格，加購價值924元的華山町餐酒館經典調酒與法式脆薯雙人套餐。同步推出《典藏華山町》回顧展，即日起至2023年1月16日，集結2018～2022合作之藝術家對旅館的創作，透過多件作品從美式無梁版建築到童趣的角色IP寶比，經典重現大師眼中的天成文旅-華山町，以豐富的餐食搭配藝術陶冶讓旅程更臻美好。

位在華山1914文創園區旁的天成文旅-華山町，平日華山雙人房每房每晚2,545元起、華山三人房每房每晚2,954元起、華山四人房每房每晚3,363元起，以經濟實惠的房價加購官網限定餐飲優惠，雙人房只需加價580元、三人房加價880元、四人房加價1,080元，即可享有華山町餐酒館經典調酒每人一杯與法式脆薯。

華山町餐酒館經典調酒，共有十幾款可以選擇，像是外觀粉色艷麗但酒感十足的Cosmopolitan，或是融合薄荷葉與檸檬清香的沁涼系不敗經典Mojito，而酸甜伴隨清爽辛辣感的Margarita當然也在酒單裡。除了專案加贈的調酒與脆薯，餐廳也提供多元豐富的餐食選擇，像是餐酒館必備的炸物與排餐，還有熱銷單品披薩、燉飯、義大利麵等主食，韓式炸雞、海鮮煎餅、日式烤鯖魚、招牌火山卷等，在餐廳度過美好食光。

天成文旅-華山町自開幕以來深耕藝術，結合華山地區豐沛的藝文資源延伸至旅館，在開放式的大廳展演空間定期展出各類不同的展覽，至今有攝影、陶藝、速寫、拼貼、繪畫、場景模型等豐富的創作能量，即日起至2023年1月16日推出《典藏華山町》回顧展，集結2018～2022合作之藝術家對旅館的創作，透過多件作品從美式無梁版建築到童趣的角色IP寶比，經典重現大師眼中的天成文旅-華山町。

展覽期間可以欣賞到曾獲波隆那兒童插畫獎的林廉恩以旅館為發想所創作的拼貼作品「回家華山町」，以及藝術家唐唐（唐壽南）獨到的鐵鏽質感所呈現的陶藝品「金庫機器人」，或是嘉義在地藝術家陳志韋為旅館創作的場景模型作品「寶比的家」，其他像是陶藝家黃玉英、攝影師熊明龍、插畫家林繼勝、彩油畫家施正文以及速寫畫家顧兆仁等大師作品皆能在《典藏華山町》回顧展中欣賞。

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