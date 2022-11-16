達新（1315）前三季財報表現亮眼，前三季合併營收20.54億元，年增逾16.48％，因營業毛利率18.32％，高於去年同期的15.44％，加上認列南亞及台積電14檔股票配息約3.45億元，及其他利益淨額1.94億元，稅後純益6.96億元，勝過去年同期稅後純損逾289萬元，EPS7.29元，創同期次高。

達新第三季合併營收7.49億元，年增9.88％，因營業毛利率20.33％，高於去年同期的14.4％，加上認列其他利益淨額約1.08億元，優於去年同期235萬元，稅後純益5.05億元，年增1.16倍，EPS5.29元，高於去年同期1.75元。

達新累計前三季稅後純益6.96億元，勝過去年同期稅後純損逾289萬元，EPS7.29元，高於去年同期每股純損0.02元，僅次於2020年因認列處分台中大遠百旁的惠國段土地2,593.47坪，當年前三季EPS29.58元。

台塑集團、台積電等企業配息豐厚，達新至9月底止，認列包括南亞、台塑、亞太投資及台積電等14檔股票配息約3.45億元，年增約173％。

達新手中14檔股票持股，都是國內各行業的龍頭股或績優股。以南亞為例，達新9月底手中持有南亞3.5萬張，高於去年同期的3.24萬張，今年度南亞配息7.5元，優於去年同期的2.4元，讓達新認列今年南亞股息近2.63億元，優於去年同期的7,783萬元。

達新持有護國神山-台積電股票1,520張，高於去年同期1,400張，台積電配息採季配，今年迄今台積電累計配息11元，略優於去年同期的10.5元，達新今年累計認列台積電股息約1,238萬元。

另達新持有台塑1,500張，台塑今年配息8.2元，遠高於去年同期的2.4元，達新今年有台塑股息1,230萬元進帳，遠優於去年的282萬元。總計達新持有14家股票配息共計逾3.44億元，優於去年同期逾1.29億元。

至於第四季營運，達新透露，依目前接單來看，第四季營運將與去年同期持平。達新除持股配息豐碩，本業因歐美客戶雨衣及成衣訂單增加，今年營運可望比去年好。 達新今年業績目標為22億元、集團目標25億元，為達目標，達新將積極開發新客源、穩定接單及平衡產能，以爭取利潤較佳的訂單，提升業績及獲利。