隸屬神達集團，神雲科技旗下伺服器通路領導品牌TYAN（泰安），於美國達拉斯哈奇森會議中心所舉辦的2022年超級電腦展會（Supercomputing 2022）展示專為下一代資料中心伺服器所追求的運算性能及能源使用效率打造，基於AMD EPYC 9004系列處理器架構設計的最新款HPC、雲端及儲存伺服器平台。

神雲科技伺服器架構事業體副總經理許言聞指出，面對後疫情時代的世界經濟模式，資料中心需要建立在友善環保、資訊安全和靈活配置的特性上，以因應日益增長的遠端辦公、影片串流、物聯網和5G相關應用的需求。TYAN支援第四代AMD EPYC處理器的新款伺服器平台，可以在不增加伺服器數量的狀況下執行更多的任務，能有效地滿足資料中心的需要。

AMD負責EPYC產品管理的企業副總經理Ram Peddibhotla表示，第四代AMD EPYC處理器是世界上最高性能的伺服器處理器，能在不同行業的工作負載上提供絕佳的能源使用效率和降低總擁有成本。藉由採用第四代AMD EPYC處理器，企業能在更精簡的資料中心空間內達成更高的運算效能，在加速核心業務擴展的同時也協助滿足企業永續經營的目標。