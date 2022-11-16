因應全球新冠疫情趨緩，百工百業逐漸回復常態，全球最大規模的電子零組件雙年展─Electronica在2020年線上虛擬展後睽違四年終於回到實體展場，於2022年11月15日至18日於慕尼黑展覽館盛大舉行。

宏致電子（3605）率旗下所有子公司以集團之姿參與盛會。除了聚焦工控領域的智慧製造與電動車及自駕系統等應用，現場另外闢出專門的區域展出雲端應用高速運算、電腦週邊及消費性電子產品 等相關連接解決方案，展現宏致集團在I.C.A.N.四大應用領域深耕多年的深厚實力與技術能量。

宏致不斷尋求技術上的突破與精進，積極擘畫連接器產業水平與垂直整合，擴大製造量能與精進研發技術。今年於慕尼黑電子展展出一系列的產品，內容包含：「Industrial」：工業4.0智慧生產、再生能源儲存系統、智慧農業無人機，以及伺服馬達之連接器及高壓連接線束整合解決方案。「Cloud」：應用於5G通訊、雲端運算、資料中心與邊緣運算之高速傳輸與網通傳輸連接器線束等產品系列。「Automotive」：車用相關射頻、電腦影音娛樂及電動車之車用電子模組。「Notebook/Consumer」：電腦週邊及消費性電子產品連接解決方案等。