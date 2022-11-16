大陸電動車與電池巨頭比亞迪15日晚喊停籌備多時的半導體子公司上市案，表示基於市場情況的判斷與項目的建設有此決定，稱將待條件成熟時，擇機再次啟動分拆上市。

比亞迪公告終止分拆所屬子公司比亞迪半導體至創業板上市並撤回相關上市申請文件後，比亞迪陸股16日開盤後走跌，現跌逾1.3％。比亞迪港股開盤後跌約0.5％。

值得注意的是，比亞迪半導體上市案在過去一年內已四度被中止發行上市審核。

澎湃新聞引述比亞迪回應，主動撤回申請是基於市場情況的預判、項目建設的緊迫性等因素充分論證後作出的慎重決策，公司本次撤回申請正是為了日後健康高速發展做鋪墊，也是為了全體股東權益最大化做出的調整和努力。

比亞迪公告表示，大陸新能源汽車行業需求呈爆發式增長，這使得晶圓產能成為車規級功率半導體模組產能瓶頸。報導指出，比亞迪當前已投資實施濟南功率半導體產能建設項目，應會繼續加緊時間，開展大規模晶圓產能投資建設。