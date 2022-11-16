為減輕企業負擔、助力經濟回穩，截至11月10日，大陸全國稅務系統合計辦理新增減稅降費及退稅緩稅緩費超3.7兆元（人民幣，下同）。其中：已退到納稅人帳戶的增值稅留抵退稅款達23097億元，超過去年全年退稅規模的3.5倍；新增減稅降費7896億元；累計辦理緩稅緩費6797億元。

澎湃新聞報導，大陸國務院新聞辦舉行的落實系列稅費支援政策國務院政策例行吹風會。大陸國家稅務總局副局長王道樹介紹落實系列稅費支援政策有關情況時表示，各項稅費支持政策積極作用不斷顯現。

他指出，一是減輕了企業稅費負擔。稅務部門監測的大陸全國10萬戶重點稅源企業每百元營業收入稅費負擔下降了5.3％，其中裝備製造業下降9.6％，幫助廣大市場主體爬坡過坎、紓困解難。

其次，助力經濟回穩向上。增值稅發票資料顯示，隨著系列稅費支援政策迅速落地，第二季大陸全國企業銷售收入同比增長1.1％，扭轉前期下滑局面，第三季以來同比增長3.4％，呈現回穩向好勢頭。

王道樹還稱，三是增強企業發展動能。1月1日至11月10日，大陸全國企業採購設備投資同比增長4.9％，比上半年加快1個百分點，其中裝備製造業採購設備投資同比增長9.8％，發展動能進一步增強。