An overnight breakout in #Guangzhou saw clashes with police as #ZeroCovid continues to come under pressure in #China. pic.twitter.com/T1dCHaGp9U — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 15, 2022

澳洲廣播公司（ABC）報導，網傳影片顯示，大陸廣東省廣州市海珠區的大塘、中大布匹市場附近的康樂村、天河區棠下小區等多處，有數百位市民週一（14日）晚間衝上街頭，抗議新冠疫情封鎖措施。

#China: Workers in Guangzhou city tear down Covid barriers in protest against how the harsh lockdown restrictions are effecting their ability to work, earn, etc. pic.twitter.com/beTP4JWf8C — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) November 15, 2022

報導稱，大批人推倒路障，走上街道，高呼「不要再測試（指核酸檢測）了」。警方派出多輛警車趕赴現場，一些示威民眾還向警察投擲碎片，一段影片顯示一輛警車被推倒。

據報，抗議活動地點多為城中村，這裡主要居住的是農民工，起因可能是不滿封控措施影響生計，而要求政府減免租金和派發食物等。

微博上與該抗議相關的話題標籤已被刪除。

路透社引述一位化名為Chet的廣州居民說，他住在離抗議發生地大約1公里的地方，「昨晚外面的氣氛相當緊張，每個人都確保自己的門鎖好了」。

Chet指出，當地聊天群和社群媒體上，到處在轉發這一事件的影片和圖片。「事情發生在離我這麼近的地方，我真的感覺很不好。看了那些畫面之後，我昨晚根本無法入睡」Chet說，他所住的小區已經被封控了大約20天。