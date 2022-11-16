台東縣長選舉候選人今天錄製公辦電視政見會。（莊哲權攝）

台東縣長選舉候選人今天錄製公辦電視政見會，錄影前，國民黨饒慶鈴與民進黨劉櫂豪兩人零互動，饒慶鈴與無黨籍的陳長宏兩人相談甚歡；3位候選人抽籤合影後，分別上台闡述政見。台東縣選舉委員會表示，政見發表將於明日起至25日在台東縣有線電視系統播放。

3位候選人陳長宏、饒慶鈴、劉櫂豪分別由家屬或團隊陪同參加政見會，並向在場選務人員表感謝及慰勉辛勞，接著依抽籤順序分別由登記2號的饒慶鈴、登記3號的劉櫂豪、登記1號的陳長宏分別上台，闡述自己的政見及未來的抱負。

饒慶鈴主張實現綻放台東藍、實現幸福，劉櫂豪提出造好新台東等5大主軸，無黨籍陳長宏倡出經濟、教育、政治包含蘭嶼必須獨立等7大政策。

台東縣選舉委員會表示，第19屆縣長選舉，候選人競選活動期間從11月16日起至11月25日為期10天，依公職人員選罷法規定，今日的電視政見發表會由縣選委會委託地方有線電視台，上午10時在縣府簡報室進行錄製。由縣選委會代理主任委員賴順賢擔任主持人，選監小組召集人江志遠、縣選委會總幹事鍾青柏與工作人員在場。

台東縣議會第20屆議員及台東縣各鄉鎮市第19屆（台東市第13屆）鄉鎮市長選舉公辦政見發表會採合併辦理，相關辦理日期及場次可逕上台東縣選舉委員會網站查詢。（http://www.ttec.gov.tw）

台東縣選舉委員會提醒選民於11月26日（星期六）上午8時至下午4時攜民身分證、印章、投票通知單到指定投票所踴躍投票，選出自己心中理想的縣長、鄉鎮市長及民意代表候選人為台東服務。