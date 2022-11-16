盧秀燕上午走訪沙鹿市場，秉持一貫親切滿分態度，加上柔軟身段，期盼用真誠懇託催出「婆媽票」。(陳世宗攝)

盧秀燕上午走訪沙鹿市場，秉持一貫親切滿分態度，加上柔軟身段，期盼用真誠懇託催出「婆媽票」。(陳世宗攝)

盧秀燕展現行動力挺市場經濟 沙鹿市場「燕粉」嗨翻！

九合一選戰進入最後10天衝刺！問鼎連任的台中市長盧秀燕，今天一早就到沙鹿零售市場親自向海線鄉親問好懇託，這是繼上周「媽媽旋風」席捲水湳市場後，盧秀燕再次走訪菜市場掃街拜票，沿路熱情鄉親都高喊「盧秀燕、凍蒜！凍蒜！」盧秀燕說，選舉進入倒數，這幾天都會往人多的地方向民眾請安拉票。

參選連任的台中市長盧秀燕，今天一早在競選總幹事顏寬恒陪同下來到沙鹿大同街市場拜票，一走進市場，人潮開始逐漸聚集，盧秀燕還親自引導讓路，提醒路過行人當心；沿途不斷有熱情鄉親說自己是「盧秀燕粉絲」要求合照留念。

大同街賣菜的大姊一看到盧秀燕，急忙抓一顆攤位上的大蘿蔔送給盧秀燕，祝福她連任「好彩頭」，還有小孩跑出來看熱鬧，盧秀燕親切彎下腰，拿出口袋裡的氣球送給小男孩；遇到削芋頭的阿伯、賣豬肉的大姊，盧秀燕也毫無顧忌伸手緊握。

盧秀燕表示，選舉進入倒數階段，最後這幾天就是往人多的地方跑，傳統市場人最多，所以今天上午來沙鹿市場，下午會到大里內新的黃昏市場，總而言之這幾天都會盡量往人多的地方向民眾請安拉票。

盧秀燕說，台中市政府這幾年輔導各大市場，在經濟部名攤市場評比裡面拿到將近5千顆星，締造全台唯一突破4千顆星門檻，這是全國最多，代表台中的市場經營得很好，同時也能符合消費者的需求；攤商、店家們很努力贏得經濟部評選第一名，她特別來給攤商們加油打氣。

盧秀燕強調，過去四年拚經濟、顧防疫，讓「市場頭家」很有感，今天走訪沙鹿市場親自聆聽攤販的心聲，秉持一貫親切滿分的態度，一步一腳印，期盼用真誠懇託催出「婆媽票」。