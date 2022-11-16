力拼連任的楊鎮浯抽到4號籤發表政見，提出「1港2區3化」之施政目標。（于家麒翻攝）

金門縣第8屆縣長候選人公辦電視政見發表會今(16)日上午登場，力拼連任的楊鎮浯抽到4號籤發表政見，針對4年任內主要政績包括「顧老顧幼」、「青年創業」、各種「公共建設」等都透明完整的呈現在他「躍動金門」粉絲專頁上，讓鄉親一一檢驗；對未來施政則提出「1港2區3化」之目標，將與鄉親一起帶著金門繼續向前邁進。

楊鎮浯說，他自信的帶著4年來縣府的成績單來向鄉親報告，在大家的支持下跨出重要的一步，讓金門的社會繼續往前走，在4年前當選的那一刻就請支持者轉換為監督者，但監督是陳述事實，不是抹黑，越接近選舉攻擊越甚，金酒的「天福案」是雙贏的商業行銷合作案，只要不違背4大原則「不違法、不出賣金酒利益、能創造金酒利潤、和簽約商與時俱進調整合作內容」，他絕對支持金酒的專業經理人所做的任何策略，絕不干預金酒營運。

針對縣庫問題，楊鎮浯承認目前財政嚴峻，但絕不閃躲不與團隊切割，縣府網站設有財政專區，公開透明的呈現數字給鄉親檢驗；到10月底縣庫還有85億，但縣庫是浮動的，收支來來去去，不是拿財政的最低點或最高點出來說嘴；金門地區過去在疫情最嚴峻時福利不縮水，各項補貼鄉親都看得到，而未來疫情舒緩後福利只會越來越好，請鄉親不需要擔心。

對於未來的施政目標，楊鎮浯提出「1港2區3化」的規劃願景，1港指的是金門「1港多區」的整體興建，包括既有的料羅、水頭、羅厝、九宮等碼頭，以及未來的馬山港建設，將使金門地區的海上運輸量能蓬勃發展。而透過「醫療專區」與「藝文特區」的規劃建置將帶動整個西半島的發展與醫療量能的提升。最後透過觀光人口年輕化、國際化與美學設計化，帶動金門觀光經濟起飛。