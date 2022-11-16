《中國青年報》報導，今冬供暖季，中國天然氣資源供應總體上是有保障的。 16日上午，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋在11月例行記者會表示，目前大陸北方地區已全面進入了供暖季，發改委將會同有關方面加強統籌協調，重點抓好保暖保供這項保民生的重要工作。

孟瑋提到，從當前供應形勢看，盡管國際複雜嚴峻的市場形勢，對中國冬季保供帶來了一定影響，但是經過各方面的共同努力，提早準備，採取有力措施，今冬供暖季，中國天然氣資源供應總體上是有保障的。「高峰時段部分區域受持續寒冷天氣等影響，可能會出現供需緊平衡的狀況。」對此，發改委將會同有關方面加強統籌協調，凸出抓好民生、用氣、保供、穩價，推進大陸天然氣增儲上產，推動合同嚴格落實，並及時協調解決個案問題。

「供暖季期間，我們將組織各地切實履行好保障民生用氣的主體責任，壓實城燃企業保供直接責任，確保民生用氣充足穩定供應。」孟瑋說，發改委將督促各地嚴格執行居民門站價格政策，保障民生用氣價格基本穩定。另一方面，將支持中石化、中石油、中海油等上游供氣企業，加大增儲上產的力度，盡可能增加冬季高峰期國內天然氣產量，發揮國家管網公司調度協調的作用，推動已建成儲氣設施應儲盡儲，統籌用好儲氣資源，保障整個供暖季，特別是高峰期供暖保障的需求。

據悉，大陸國家發改委已組織各地和供氣企業全面簽訂供暖季契約，供暖季期間將持續督促合同的嚴格落實，按合同保障供氣秩序的穩定。同時，將充分用好天然氣冬季保供日調度機制，加強針對性調節，及時協調，解決各類個案問題。