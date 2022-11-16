季芹與王仁甫在最新一集YouTube頻道《芹仁PlayWhat》中為了探討新世代年輕人喜歡些什麼，決定成為啦啦隊女神，挑戰一日啦啦隊員，與林襄同場較勁的季芹，王仁甫在看季芹當樂天女孩時眼神也露出滿滿愛意，完全沒有在看其他女孩，眼中只有季芹，更覺得她好可愛。

季芹說在跳應援舞蹈時，都一直在看林襄，「因為她笑得最自然，完全不會笑到僵掉，但也發現她一轉頭就會立刻放鬆收起笑容」，揭秘原來林襄擁有完美笑容的原因，就是她懂得找時間放鬆，面對觀眾時再立刻露出專業的甜美微笑，林襄聽後也害羞大叫：「怎麼把我的秘密說出來了」。

季芹這次化身樂天女孩狂練10多首應援歌舞，套上童裝制服，現身樂天桃猿隊比賽，為桃猿隊應援加油，她與王仁甫表示，當初企劃這支挑戰當樂天女孩的影片，是因為想知道新世代的年輕人都在做什麼，因此想到職棒啦啦隊員近年受到許多年輕人歡迎，甚至有許多宅男女神的出現，決定參予啦啦隊工作與一整天行程。

沒想到發現當啦啦隊員超級不容易，季芹表示，「由衷佩服她們，九局比賽都不停地在帶動氣氛，100多首歌曲舞蹈要記，反應要很快之外，不同球員還有不同的加油聲與動作」，季芹透露在練習時，才跳到第三局就一直被問「還好嗎？」，她也表示「好像需要氧氣筒！」。雖然季芹過去是舞蹈班出身，代表蘭陽舞蹈團常出去表演，但這樣的長時間啦啦隊活動也讓她有點無法負荷，加上啦啦隊員制服都是童裝，她一度擔心沒有她的尺寸，所幸身材一直在線的季芹可以穿下啦啦隊制服。

而季芹也大爆啦啦隊員上場前食量驚人，為了應付這樣高強度的工作，她們珍珠奶茶都沒有減糖，波士頓派也是都大口地吃，讓她嚇了一跳，平常女明星不會吃的東西，她們都吃了。

成為一日樂天女孩也讓季芹覺得，就像回到過去女校時期回春感十足，隊員們也會幫她加油，還會幫忙提詞，她也很開心有這次的體驗，可以認識了那麼棒的樂天女孩，也終於搞懂年輕人為何會那麼喜歡她們。挑戰一日樂天女孩的完整影片內容將在《芹仁PlayWhat》YouTube頻道播出。