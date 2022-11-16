17日為世界早產兒日，新北市衛生局自2019年起與財團法人早產兒基金會共同合作，率先全國辦理早產兒個案管理計畫，迄今已服務超過900名，並協助轉介早療評估303名，其中110名確診發展遲緩接受早期療育服務。衛生福利部自今年起跟進推動「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」，顯示新北市對全國計畫推動的影響力。

衛生局長陳潤秋指出，早產或低出生體重是新生兒死亡原因之一，由於各器官都未發育成熟，有較高的機會出現健康問題及合併症，也是發展遲緩高危險群。新北市早產兒個案管理計畫，提供極低出生體重早產兒（小於1500克）追蹤至矯齡2歲個別化及系統性醫療照護服務，結合新生兒照護醫院護理師，在全國60家醫療院所佈點，由護理師執行個案管理與追蹤，提供父母照顧早產兒知能與資源，及早發現發展問題孩子並轉介早期療育，降低早產兒併發症或死亡風險。

接受新北市追蹤服務的早產兒家長林小姐表示，初次面對孩子早產，感到恐懼不安，在護理師引導及支持下，學會照顧早產寶寶，也能以正向態度來面對早產的發生，目前孩子快滿2歲了，感謝新北市衛生局及早產兒基金會對每一位早產兒的用心與付出。

淡水馬偕醫院護理師表示，很多家長對孩子出院後照顧感到擔憂，透過早產兒個管計畫，創立追蹤Line群組，提供家長線上問題諮詢與關懷，成為家長們最強大的後盾。

衛生局提醒每位懷孕婦女5要原則：要按時產前檢查、要認識早產預兆、要做好孕期保健、要辨識危險妊娠、要知道產兆來臨。在少子化趨勢下，更應讓每位早產兒都能得到應有的醫療及追蹤照護，守護掌心寶貝，安心出生，平安長大。