恢復兩岸客運小三通，行政院長蘇貞昌堅持要兩岸政府之間協商，但廈門的船公司表示只要民間企業協調好就能復航。大陸國台辦發言人馬曉光今天（16日）在例行新聞發布會上表示，恢復小三通客運直航，大陸方面、兩岸業者都沒障礙，解鈴還須繫鈴人，只要民進黨當局撤除自己設置的障礙，金廈小三通就可以恢復正常通航。

廈門市台商協會會長吳家瑩偕同在閩台胞和駐閩台灣記者，昨天（15日）上午赴廈門五通碼頭實地瞭解「小三通」航線的航運情況。廈門輪船公司董事長盧炳雄表示，「現在的停運就像航線遭遇颱風，暫時避風停船，颱風一過，通過現有的溝通管道，就可以恢復通行了，不存在需要官方溝通或民間協商來促成的問題。現在只要台灣船公司獲得相關復航文件後，陸方就可以立即通過現有的協商機制，就具體航線、船班等事務安排進行協商。」

不過，行政院長蘇貞昌8日在立法院回答國民黨立委陳雪生質詢時強硬表示，「我們是有政府的」，要政府跟政府談，不要已讀不回，「告訴他不要來這套！」並堅持陸方口岸已把CIQS（C：海關檢查customs、I：證照檢查immigration、Q：人員檢疫及動植物檢疫quarantine、S：安全檢查及航空港口保安security）給關閉了。

究竟小三通客運復航，是否需要上升層級由政府協商，還是只要民間層次商量好就可實施？馬曉光在答覆本報記者提問時表示，「恢復小三通客運直航，解鈴還須繫鈴人，當年中斷福建沿海與金門、馬祖直接往來的，是民進黨當局單方面造成，現在要求兩岸官方溝通才能恢復，這不得不讓人懷疑，這是一種政治操作，是不是在為拖延恢復而製造藉口、甩鍋大陸。」

馬曉光明確表示，「大陸願意再次強調，恢復福建沿海與金門、馬祖直接往來，大陸方面毫無障礙，相信兩岸業者也沒有任何障礙，因為設備、做法都是現成的，只要民進黨當局撤除自己設置的障礙，兩岸民間業者就可以根據兩岸民眾的實際情況來處理航班等具體問題，讓金廈小三通通航恢復正常。」

馬曉光呼籲，如果民進黨當局真的體恤台灣民眾，就應該儘快拿出取消限制人民的行動，不要再損害兩岸同胞，特別是金門、馬祖同胞的切身利益。

此外，疫情之後，兩岸民航縮減至只剩4個航點，航班數量十分有限，隨著大陸優化防控措施，台灣也開放邊境，往來兩岸的需求將愈來愈多，大陸是否可能逐步恢復其他航點？

馬曉光表示，2020年疫情發生以來，台灣方面不止片面中斷小三通，也片面取消兩岸大部分的航班，都是台灣單方面的作為，「在大陸看來，這些航點、航班都沒有停。」

馬曉光表示，「台灣方面不斷的說要恢復兩岸人員交往，大陸方面也聽了無數次，但始終『只聞樓梯響，不見人下來』。大陸一貫鼓勵兩岸人員往來，在各自做好疫情防控的前提之下，兩岸人員往來沒有任何問題，只要台灣把障礙撤除了，大陸也樂見兩岸航點恢復擴大。」