一名人妻小仙與職業軍人發生不倫戀，男方多次傳送鹹濕訊息遭人夫抓包，最後被告上法院賠償6萬元。但今年3月，人夫又發現小仙偷吃另一名男子，氣得再度提告小王並求償50萬元，但法官以「舉證不足」駁回損害求償，仍可上訴。

判決書指出，人夫主張，該名職業軍人明知小仙已婚，仍於2021年11月間多次與小仙發生性行為，還以通訊軟體LINE傳送「好啊，一起通姦罪要不要」、「只想跟你兩人運動……」、「兩人運動做到死」、「想打砲，明天見」等語，明顯逾越男女正常交往分際，侵害他的配偶權，故依法請求50萬元撫慰金。

對此，職業軍人聲稱，並無與小仙發生性行為，也不曉得小仙為有配偶之人。但橋頭地院審理時，法官發現職業軍人與小仙的對話紀錄，雖提及「內射」、「打砲」、「幹一幹懷孕了」、「很久才內射一次」、「兩人運動」等隱含性行為的內容，但因訊息日期不明，男子也無提出證據證明該訊息傳送時男方知情小仙已婚，判決要賠償6萬元。

但小仙今年3月間又被老公發現，她經常和一名男子外出，男方還開車直接到家中載她出遊，，兩人間又有曖昧對話以及緊靠一起的親密合照，氣得提告求償50萬元。

但男方辯稱，他在今年4月20日始知悉小仙為有配偶之人，女方丈夫所提指控皆在此日期之前，法官認為，丈夫舉證無法證明男方所為是在4月20日之後發生，直接駁回其求償之訴，仍可上訴。