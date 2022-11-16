九合一選舉投票倒數，台中地檢署今天表示，「查察賄選及暴力執行小組」查獲中市太平區陳姓里長候選人假借獅子會名義發放洗髮精、清潔劑等民生物品；大甲區林姓里長候選人等2人，以寺廟捐贈的中元普渡禮盒餽贈選民尋求支持，兩案偵查終結，依涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》交付賄賂罪，將3人各以6至8萬元不等交保。

檢方指出，檢警接獲通報情資指出，大里區陳姓里長候選人涉賄選案，陳假借獅子會發放救濟民生物資名義，在競選服務處發放洗髮精及清潔劑等物品，每份市價約2097元。

檢察官林依成指揮警方成立專案小組佈線調查，今年7 月27日上午10 時，指揮台中市刑大及太平警方通知、傳喚證人到案說明，查獲相關民生物品，釐清案情後，10 月13日凌晨6時傳喚陳姓候選人到案說明。

檢察官複訊後，認為陳假藉發放民生物資為名，涉嫌行求賄賂罪之犯罪嫌疑重大，諭知6萬元交保。

主任檢察官陳信郎及檢察官黃秋婷於10月26日指揮警調，查獲大甲區林姓里長候選人及翁姓競選人員2人在今年9月間，向苗栗縣某寺廟申請中元普渡後捐贈的食品禮盒20盒，同意寺廟要求轉送禮盒時告知來源。

但林姓候選人等2人竟將禮盒用於拜訪選民時餽贈尋求支持，還刻意隱暪禮盒來源。經檢察官訊問後，認為林、翁2人犯罪嫌疑重大，分別諭知以8 萬元、7萬元交保。

賄選選舉禮盒物資交保