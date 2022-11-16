無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨在政見發表會上開嗆藍綠，稱2黨執政時黑金黑箱、貪腐包庇樣樣來，喊話市民「不投黑，不投貪，要投就投黃珊珊」，她16日受訪時暗酸國民黨籍蔣萬安，也許候選人本身沒問題，但擋得住周邊的千歲團嗎？也質疑民進黨籍陳時中身邊有許多爭議人物，將來是否會把衛福部疫苗弊端帶進台北市政府？

黃珊珊上午發布自信友善城市政見後受訪指出，「2黨不都在打對方是黑、對方是貪，一個講對方是黑的時候，忘記自己也是貪嗎？裡面多少弊案、前朝遺毒，還有所謂的貪腐集團，大家在講別人的時候，其實都指到自己。」

黃珊珊直言，貪、黑在政治上非常惡劣，也是讓台灣政治停滯的毒瘤，若毒瘤不割掉，「永遠都是你指責我、我指責你」，然後每個黨理念都是貪跟黑，對她來說，現在沒有人會相信台北市或黃珊珊是貪跟黑吧。

她也不忘再轟藍綠，稱市民不會選擇製造大巨蛋、雙子星弊案的團隊回來，也許候選人本身沒什麼問題，但擋得住周邊的千歲團們嗎？另一邊則有那麼多爭議人物在身邊，將來是否會把衛福部疫苗弊端帶進台北市政府？「所以不投貪、不投黑，就投一個不會貪汙，沒有黑底的黃珊珊。」