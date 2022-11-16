嘉義縣布袋鎮張姓兒子涉嫌打死89歲老母親，已遭羈押，16日法務部法醫研究所法醫師解剖死者遺體，發現有多根肋骨骨折，身體有大面積挫傷導致血液大量鬱積在周邊組織中，研判因而造成死者「低血容積性休克」，應是外力毆打致死，但確切死因仍待化驗、釐清。
嘉義地檢署表示，法醫師依據解剖初步研判死因上述傷勢造成「低血容積性休克」所致，應有外力毆打造成，但確切死因，尚待病理切片、毒藥物檢驗完畢後，綜合研判後才能確認。
11日凌晨張姓兒子打電話給洪姓女性友人求助，洪女趕到張家發現張母陳屍在樓梯間，趕緊報案，警消到場，救護人員檢視婦人已有屍斑，明顯死亡多時，未送醫，警方在2樓找到張姓兒子。
檢方調查後認為46歲張姓兒子涉嫌傷害直系血親尊親屬致死罪，犯行重大，有逃亡之虞，向嘉義地院聲請羈押獲准。
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